«Новатэк» возобновил отгрузку с терминала в Усть-Луге после пожара

Газовая компания «Новатэк» возобновила отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации пожара, который возник в ночь на 21 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию Лондонской фондовой биржи.

Согласно этим данным, в данный момент производится загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic, передаёт ТАСС. Лондонская фондовая биржа уточняет, что в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отгружено 5,2 миллиона тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала «Новатэка».

Информацию о пожаре в порту Усть-Луга в ночь на 21 января распространил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной чрезвычайного происшествия, было названо внешнее воздействие.

