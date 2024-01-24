«Новатэк» возобновил отгрузку с терминала в Усть-Луге после пожара
Газовая компания «Новатэк» возобновила отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации пожара, который возник в ночь на 21 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию Лондонской фондовой биржи.
Согласно этим данным, в данный момент производится загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic, передаёт ТАСС. Лондонская фондовая биржа уточняет, что в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отгружено 5,2 миллиона тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала «Новатэка».
Информацию о пожаре в порту Усть-Луга в ночь на 21 января распространил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной чрезвычайного происшествия, было названо внешнее воздействие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru