На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
На нефтебазе в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь цистерн. Об этом рассказали в управлении МЧС по региону.
Отмечается, что сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы поступило в 09:34 часов утра по московскому времени.
По данным источника, пострадавших и погибших нет.
В МЧС добавили, что сейчас на месте происшествия развернуто три боевых участка по тушению пожара. В 11:12 часов по Москве была передана локализация пожара, площадь которого пока уточняется. Сообщается, что угрозы для близлежащих зданий нет.
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