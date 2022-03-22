На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн

На нефтебазе в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь цистерн. Об этом рассказали в управлении МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы поступило в 09:34 часов утра по московскому времени.

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По данным источника, пострадавших и погибших нет.

В МЧС добавили, что сейчас на месте происшествия развернуто три боевых участка по тушению пожара. В 11:12 часов по Москве была передана локализация пожара, площадь которого пока уточняется. Сообщается, что угрозы для близлежащих зданий нет.

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