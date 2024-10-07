На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание

На нефтебазе в Феодосии произошёл пожар Российские средства ПВО уничтожили за ночь 21 украинский БПЛА Нидерланды передали Украине первую партию истребителей F-16 Сегодня исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа Жители итальянского города Турин поздравили Владимира Путина с днём рождения баннером и листовками Скончался младший брат певицы Мадонны Кристофер Чикконе