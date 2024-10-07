На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Крыма.

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«Произошло возгорание на феодосийской нефтебазе, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. На месте работают расчеты МЧС», — указали власти.

По данным правительства, пострадавших и погибших в результате ЧП нет. В Феодосию выехал вице-премьер регионального кабмина Игорь Михайличенко.

Ранее в Воронежской области произошел пожар на нефтебазе после падения обломков украинских беспилотников. Ущерба и повреждений зафиксировано не было, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КрымФеодосияПожар

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