На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание
Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Крыма.
«Произошло возгорание на феодосийской нефтебазе, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. На месте работают расчеты МЧС», — указали власти.
По данным правительства, пострадавших и погибших в результате ЧП нет. В Феодосию выехал вице-премьер регионального кабмина Игорь Михайличенко.
Ранее в Воронежской области произошел пожар на нефтебазе после падения обломков украинских беспилотников. Ущерба и повреждений зафиксировано не было, пишет 360.ru.
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