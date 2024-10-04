В Пермском крае загорелась база с нефтепродуктами на 10 тысячах «квадратов»
Частная база с нефтепродуктами загорелась в Пермском крае, пожар локализовали. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошел в промзоне деревни Осенцы. Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, горят емкости с топливом.
«Сотрудники МЧС... не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность», — указали в ведомстве.
На месте ЧП работают более 60 человек и 19 единиц техники. Никто не пострадал.
Ранее на нефтебазе в Воронежской области после падения украинского беспилотника загорелась пустая цистерна, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru