В Пермском крае загорелась база с нефтепродуктами на 10 тысячах «квадратов»

Частная база с нефтепродуктами загорелась в Пермском крае, пожар локализовали. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в промзоне деревни Осенцы. Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, горят емкости с топливом.

«Сотрудники МЧС... не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность», — указали в ведомстве.

На месте ЧП работают более 60 человек и 19 единиц техники. Никто не пострадал.

Ранее на нефтебазе в Воронежской области после падения украинского беспилотника загорелась пустая цистерна, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарПермский КрайМЧС

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