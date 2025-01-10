Уголовное дело возбудили на мужчину за заявление о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Находясь на борту самолета 9 января, мужчина заявил, что у него с собой две бомбы, после чего борт экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Однако после проверки, взрывных устройств у него не нашли.

Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, экстренно сел в Баку из-за дебоша пьяного россиянина на борту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



