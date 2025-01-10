Уголовное дело возбудили на мужчину за заявление о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва
На жителя Набережных Челнов, который сообщил о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва, возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте, сообщило Агентство «Москва».
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Находясь на борту самолета 9 января, мужчина заявил, что у него с собой две бомбы, после чего борт экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Однако после проверки, взрывных устройств у него не нашли.
Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, экстренно сел в Баку из-за дебоша пьяного россиянина на борту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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