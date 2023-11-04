Автобус с 25 пассажирами опрокинулся на Сахалине
Пассажирский автобус опрокинулся в Тымовском районе Сахалинской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 06:20 по местному времени. Пассажирский рейсовый автобус № 503, следовавший из Александровска-Сахалинского в поселок Тымовское, съехал в кювет в 10 километрах от пункта назначения.
«В салоне автобуса находилось 25 человек. В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения», — указали в МЧС.
У пассажирки диагностировали ушиб бедра, девушка отказалась от госпитализации.
Ранее автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Московской области, пострадали пять человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru