Автобус с 25 пассажирами опрокинулся на Сахалине

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 06:20 по местному времени. Пассажирский рейсовый автобус № 503, следовавший из Александровска-Сахалинского в поселок Тымовское, съехал в кювет в 10 километрах от пункта назначения.

«В салоне автобуса находилось 25 человек. В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения», — указали в МЧС.

У пассажирки диагностировали ушиб бедра, девушка отказалась от госпитализации.

Ранее автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Московской области, пострадали пять человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

