На МКАД в ДТП погиб человек
ДТП произошло на московской кольцевой автодороге, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел на 20-м км МКАД по внешней стороне. Детали происшествия не приводятся.
На месте работает дорожно-патрульная служба.
Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ до конца года разработает концепцию внедрения «алкозамков» для транспортных средств в массовое потребление и проработает вопрос о стимулировании их внедрения в серийные модели, сходящие с конвейера.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН положительно оценил такую инициативу. Он отметил, что алкозамки помогут снизить число пьяных ДТП.
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