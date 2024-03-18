На МКАД столкнулись два грузовика

Как отметили в ведомстве, в результате аварии один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. На месте находятся оперативные службы столицы. Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — указали в Дептрансе.

Ранее грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе Омск-Тюмень, погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».

