На МКАД столкнулись два грузовика
18 марта 202407:48
Два грузовика столкнулись на внешней стороне 68-го км МКАД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, в результате аварии один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. На месте находятся оперативные службы столицы. Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — указали в Дептрансе.
Ранее грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе Омск-Тюмень, погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 61%
- В Крыму сообщили о работе над внедрением альтернативы SWIFT
- На МКАД столкнулись два грузовика
- Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Минэнерго Украины отказалось продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа
- СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте
- Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны
- Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине
- Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии
- Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской ж/д после столкновения с авто
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru