На МКАД произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла
12 апреля 202400:41
На внутренней стороне 2-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В результате столкновения автомобиль опрокинулся на крышу. Данные о пострадавших уточняются.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение в районе ДТП было затруднено.
Ранее в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Рязанской области погибли шесть человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru