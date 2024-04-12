На МКАД произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла

На внутренней стороне 2-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

В результате столкновения автомобиль опрокинулся на крышу. Данные о пострадавших уточняются.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Рязанской области погибли шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМКАДМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры