На МКАД произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла

В результате столкновения автомобиль опрокинулся на крышу. Данные о пострадавших уточняются.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Рязанской области погибли шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

