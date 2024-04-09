На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

Глава МЧС России совершает облёт наиболее пострадавших от паводка районов Оренбуржья Администрация Кургана объявила о превентивной эвакуации жителей четырёх микрорайонов Троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области доставили на лечение в Москву Китай поддерживает созыв конференции по украинскому вопросу при участии России и Украины Илон Маск не исключил теракта в США, сопоставимого с атаками на башни-близнецы в Нью-Йорке