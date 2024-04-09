На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте на западе Москвы, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Подмосковье столкнулись грузовик и семь легковушек

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в 11:08 возле дома номер 57 на проспекте. Обстоятельства ЧП и сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации последствий аварии привлекли восемь человек и две единицы техники.

Ранее в Москве на 84-м километре Калужского шоссе столкнулись легковое авто и грузовик, погибли два человека, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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