На МКАД перекрыли движение из-за загоревшегося автомобиля

Как сообщает столичный Дептранс, инцидент произошел на внутренней стороне 20-го километра дороги.

«Движение по внутренней стороне МКАД по направлению в сторону Каширского шоссе перекрыто», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На месте работают экстренные службы, данные о пострадавших не приводятся.