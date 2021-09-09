На МКАД перекрыли движение из-за загоревшегося автомобиля
9 сентября 202121:45
На московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль, в результате была перекрыта часть трассы.
Как сообщает столичный Дептранс, инцидент произошел на внутренней стороне 20-го километра дороги.
«Движение по внутренней стороне МКАД по направлению в сторону Каширского шоссе перекрыто», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
На месте работают экстренные службы, данные о пострадавших не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru