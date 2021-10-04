На МКАД ограничили движение из-за массовой аварии

Авария произошла на внутренней стороне 53 км автодороги перед съездом на Троекуровский проезд.

По данным ведомства, перекрыты три из пяти полос.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал «Радиоточке НСН», что привело к отмене штрафов за превышение средней скорости.

