На МКАД автомобиль сбил лося

На внешней стороне 108-го километра МКАД автомобиль сбил лося, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

В Волгоградской области 18 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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