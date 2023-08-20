На МКАД автомобиль сбил лося
20 августа 202319:44
На внешней стороне 108-го километра МКАД автомобиль сбил лося, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.
В Волгоградской области 18 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru