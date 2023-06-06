На месте взрывов на «Северных потоках» найден ботинок

Журналист интернет-издания 24 мая приплыл на лодке к месту диверсии и несколько минут смотрел в прямом эфире видео, снятое подводным коптером. Он обнаружил повреждения трубопровода, а также странный объект. Им оказались черно-оранжевые дайверские ботинки.

О том, что он нашел ботинок, репортер сообщил следователям, которые пока никак не отреагировали.

Grayzone не исключает, что ботинок мог потеряться, когда его владелец устанавливал бомбу.

МИД России 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования. В ведомстве назвали неприемлемым уклонение от сотрудничества с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

