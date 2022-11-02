На месте теракта на«Северных потоках» обнаружили техногенные кратеры

На месте теракта на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» специалистами обнаружены кратеры техногенного происхождения. Об этом, сославшись на данные компании-оператора Nord Stream, сообщил ТАСС.

Эксперт рассказал, кто и как мог взорвать «Северные потоки»

По данным Nord Stream, кратеры были найдены в ходе обследования места повреждения на дне Балтийского моря. Представители компании заявили, что участок трубы газопровода полностью разрушен.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российские специалисты преступили к изучению места диверсии, 1 ноября. Известно, что они нашли две воронки глубиной три и пять метров.

Представители Кремля отметили, что решение о ремонте «Северных потоков» еще не было принято, возможность восстановления должны определить специалисты.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro согласились с заявлением России о причастности Британии к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактСеверный Поток-2Северный Поток
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