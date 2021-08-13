На месте падения Ми-8 на Камчатке найдено тело женщины

В СК сообщили, что в рамках возбужденного после крушения Ми-8 уголовного дела допрашиваются потерпевшие, работники ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, а также директор ООО «Турист», организатора экскурсии.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами на борту произошло накануне. Борт упал в Курильское озеро. Из находившихся на борту 16 человек спастись удалось только половине. Четверо из выживших не пострадали, четверо находятся в больнице, двое из которых в реанимации.

Власти сообщили, что пострадавшим и семьям погибших при крушении Ми-8 выплатят по 2 млн рублей, передает RT.







