На Камчатке нашли упавший в озеро Ми-8

Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на дне. Машина находится на глубине 110-111 метров. У вертолета отломан хвост, остальной корпус целый. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это стало известно несколько минут назад. Губернатор добавил, что на данный момент определяется тактика подъема судна из воды.







