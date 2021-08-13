На Камчатке нашли упавший в озеро Ми-8
13 августа 202109:45
Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на дне. Машина находится на глубине 110-111 метров. У вертолета отломан хвост, остальной корпус целый. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, это стало известно несколько минут назад. Губернатор добавил, что на данный момент определяется тактика подъема судна из воды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru