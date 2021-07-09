На месте крушения Ан-26 возобновлены поисковые работы

Там отметили, что в ночное время работы приостанавливаются.

Поисковая операция выполняется в условиях сильного ветра и высоких волн.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Катастрофа произошла 6 июня. Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, он разбился при подлете к аэропорту поселка. На борту было 28 человек, включая 6 детей. Никто не выжил.

