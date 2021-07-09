На месте крушения Ан-26 возобновлены поисковые работы
На Камчатке, на месте крушения самолета Ан-26, с рассветом возобновились поисковые работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Там отметили, что в ночное время работы приостанавливаются.
Поисковая операция выполняется в условиях сильного ветра и высоких волн.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
Катастрофа произошла 6 июня. Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, он разбился при подлете к аэропорту поселка. На борту было 28 человек, включая 6 детей. Никто не выжил.
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