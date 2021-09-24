На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков
На месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск бортовых самописцев. Об этом заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, добавив, что выживших на месте ЧП не обнаружено.
А накануне стало известно, что власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося самолета Ан-26 по одному миллионы рублей. Об этом заявил избранный глава края Михаил Дегтярев. По его словам, средства выделят из резервного фонда правительства края, пишет ТАСС.
Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.
Ранее авиаэксперт, главный редактора Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что причиной крушения самолёта Ан-26 не могли стать технические неполадки.
«Все обстоятельства указывают на то, что здесь не столько техническая причина, сколько погодные условия или ошибка пилотирования. Район полетов непростой, в сложных метеоусловиях и на небольшой высоте ошибиться довольно легко. Что касается самолета Ан-26, говорить о том, что у него устаревшая авиаэлектроника, никак нельзя. Потеряться, заблудиться он никак не мог, наоборот, он оснащен более серьезной аппаратурой, чем обычные гражданские самолеты», - подчеркнул Гусаров.
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