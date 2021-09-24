На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков

На месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск бортовых самописцев. Об этом заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, добавив, что выживших на месте ЧП не обнаружено.

А накануне стало известно, что власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося самолета Ан-26 по одному миллионы рублей. Об этом заявил избранный глава края Михаил Дегтярев. По его словам, средства выделят из резервного фонда правительства края, пишет ТАСС.

Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.