На Мали в ДТП погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли в дорожной аварии, произошедшей на юго-западе африканской республики Мали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на дороге между городами Солабугуда и Нарена. В республиканском министерстве транспорта выразили соболезнования в связи с погибшими и призвали водителей быть более бдительными на дорогах во время Рамадана.

Ранее в среду сообщалось, что в Белгородской области столкнулись два автомобиля, в результате чего скончались два человека.

