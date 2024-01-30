Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области

«По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), еще четверо травмированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — указали в ведомстве.

На месте аварии работают пожарный расчет, психолог регионального главка МЧС, аварийно-спасательная служба. В ликвидации последствий инцидента участвуют 21 специалист и 8 единиц техники. Кроме того, на место ДТП выехал прокурор района Андрей Дьяченко.

Ранее легковой автомобиль и автобус с детской хоккейной командой столкнулись в Свердловской области, напоминает RT. Погибли водитель автобуса, два пассажира легковушки, позже в больнице скончался получивший травмы тренер.

