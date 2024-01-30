Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области
Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), еще четверо травмированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — указали в ведомстве.
На месте аварии работают пожарный расчет, психолог регионального главка МЧС, аварийно-спасательная служба. В ликвидации последствий инцидента участвуют 21 специалист и 8 единиц техники. Кроме того, на место ДТП выехал прокурор района Андрей Дьяченко.
Ранее легковой автомобиль и автобус с детской хоккейной командой столкнулись в Свердловской области, напоминает RT. Погибли водитель автобуса, два пассажира легковушки, позже в больнице скончался получивший травмы тренер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru