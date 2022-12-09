На Ленинградском шоссе загорелось здание ТЦ «МЕГА Химки»

«09.12.2022 в 05:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К ликвидации возгорания привлекли 18 единиц техники и 61 человека.

По данным ТАСС, над зданием торгового центра поднимался черный столб дыма в месте, где расположен строительный магазин OBI.

Сообщалось, что площадь возгорания составляла 250 кв. м. Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности, отмечает телеканал «360». По данным Telegram-канала Mash, позже огонь распространился на площади 17 тысяч кв. м. Кроме того, известно, что на месте ЧП были слышны взрывы, пишет Газета.ру.

