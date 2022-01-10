На Кутузовском проспекте Москвы в ДТП с автобусом пострадал человек

ДТП с участием автобуса произошло на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, автобус столкнулся с четырьмя машинами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 6 января сообщалось, что пациентка машины скорой помощи погибла в результате ДТП в центре Москвы.





