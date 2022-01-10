На Кутузовском проспекте Москвы в ДТП с автобусом пострадал человек
10 января 202223:15
ДТП с участием автобуса произошло на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, автобус столкнулся с четырьмя машинами.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее 6 января сообщалось, что пациентка машины скорой помощи погибла в результате ДТП в центре Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru