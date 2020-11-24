На Курской и Ростовской АЭС отключили энергоблоки
Энергоблок №1 Ростовской АЭС 24 ноября был отключен от сети автоматической защитой генератора, сообщается в официальном Telegram-канале концерна «Росэнергоатом».
В сообщении уточнили, что мощность реакторной установки была в штатном режиме снижена до 10%, разгрузка и отключение оборудования выполнены в соответствии с техрегламентом и инструкций по безопасности.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Выясняются причины срабатывания автоматики», - добавили в «Росэнергоатоме».
Кроме того, 24 ноября, также по факту срабатывания автоматики, отключили энергоблок №3 Курской АЭС. В пресс-службе «Росэнергоатома» заявили, что в настоящее время на КуАЭС работают энергоблоки 1, 2 и 4, их мощность устанавливается диспетчерским графиком.
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