На Курилах медведица покалечила военных

В какой-то момент к берегу вышла медведица с медвежатами и напала на рыбаков. Мужчины сумели добраться до машины и самостоятельно добрались до больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, отмечает RT.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел на острове Кунашир, а пострадавшие являются военнослужащими. В район нападения выехали охотоведы.

