На Курилах медведица покалечила военных
18 октября 201909:30
На Курильских островах медведица атаковала мужчин, которые рыбачили на берегу, сообщают «Известия».
В какой-то момент к берегу вышла медведица с медвежатами и напала на рыбаков. Мужчины сумели добраться до машины и самостоятельно добрались до больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, отмечает RT.
По данным «Интерфакса», инцидент произошел на острове Кунашир, а пострадавшие являются военнослужащими. В район нападения выехали охотоведы.
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ФОТО: pixabay.com
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