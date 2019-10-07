В Забайкалье медведь задрал местную жительницу

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 6 октября. Истерзанное туловище местной жительницы нашли в 100 километрах от села Тэрэпхэн, передает RT. В настоящее время на места ЧП работают следователи.

Как отмечают «Известия», медведи в последнее время начали терроризировать забайкальские села. В частности, они разоряют пасеки и убивают домашних собак.

