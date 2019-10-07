В Забайкалье медведь задрал местную жительницу

7 октября 201907:46

В Хилокском районе Забайкальская края медведь напал на 50-летнюю женщину, в результате пострадавшая скончалась, сообщает Газета.ру.

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Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 6 октября. Истерзанное туловище местной жительницы нашли в 100 километрах от села Тэрэпхэн, передает RT. В настоящее время на места ЧП работают следователи.

Как отмечают «Известия», медведи в последнее время начали терроризировать забайкальские села. В частности, они разоряют пасеки и убивают домашних собак.

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