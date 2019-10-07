В Забайкалье медведь задрал местную жительницу
7 октября 201907:46
В Хилокском районе Забайкальская края медведь напал на 50-летнюю женщину, в результате пострадавшая скончалась, сообщает Газета.ру.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 6 октября. Истерзанное туловище местной жительницы нашли в 100 километрах от села Тэрэпхэн, передает RT. В настоящее время на места ЧП работают следователи.
Как отмечают «Известия», медведи в последнее время начали терроризировать забайкальские села. В частности, они разоряют пасеки и убивают домашних собак.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО
- Россия обогнала НАТО по количеству танков
- Шойгу вывез Путина в тайгу накануне его для рождения
- Составлен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат
- Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге испорченный «Супрематический крест»