На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach

Силовики задерждали в Краснодарском крае 19-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщпет РИА Новости.

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Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова. По её словам, 17 октября водитель Maybach выехал на заказ и пропал. Его тело с многочисленными ножевыми ранами было обнаружено 23 октября возле дороги в подмосковном Сергиевом Посаде.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления. Им является молодой человек 2003 года рождения, который после совершения преступления покинул столичный регион», - отметили в ведомстве.

По информации Telegram-канала «Мослента», предполагаемый убийца - Пётр Шелест, который продал элитный автомобиль, получив предоплату в размере 500 тысяч рублей и пообещав предоставить документы на машину 24 октября.

Ранее в Свердловской области в городе Алапаевске два подростка в возрасте 16 и 12 лет подожгли пожилую женщину, облив её легковоспламеняющейся жидкостью, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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