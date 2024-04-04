На Кубани задержали бывшего военного ЦАХАЛ, намеревавшегося вступить в ВСУ
Бывший военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), планировавший вступить в украинские вооруженные формирования, задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Как отметили в краевом управлении ФСБ, речь идет о гражданине Израиля Ланзмане Ювале 1960 г. р. Экс-военный ЦАХАЛ намеревался присоединиться к украинским войскам в целях участия в боевых действиях против России. Правоохранители установили, что задержанный негативно относится к специальной военной операции и политике российского руководства. По данным ФСБ, мужчина направлял в адрес различных запрещенных в РФ террористических организаций свои данные для вступления в состав этих формирований.
«Осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыт въезд в Российскую Федерацию», — подчеркнули в ведомстве.
В ФСБ указали, что иностранного гражданина своевременно выявили и задержали, ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для участия в деятельности террористической организации.
Ранее в Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство РФ и США, которая собирала средства на покупку экипировки и боеприпасов для ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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