Горевшую после двух атак дронов нефтебазу в Воронежской области потушили

Открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области удалось ликвидировать на шестые сутки, сообщил губернатор Александр Гусев. Пожар охватил объект в ночь на 16 января после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Как пояснил глава региона, огонь вспыхнул с новой силой вечером 20 января в результат новой атаки дронов. В первой атаке, по данным губернатора, территории трех районов Воронежской области подверглись атакам более 10 дронов.

В Лискинском районе продолжает действовать режим Чрезвычайной ситуации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гусев поблагодарил руководителей Московской, Липецкой и Тамбовской областей за направление на помощь бойцов МЧС из этих регионов.

