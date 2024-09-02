В Австралии более 200 тысяч домов остались без электричества из-за шторма

Отмечается, что проблемы возникли на фоне штормов и ураганного ветра, обрушившихся на южное побережье Австралии. Воду и электроэнергию отключили в почти 180 тысячах домов в Виктории и 40 тысячах домохозяйств и организаций на острове Тасмания. В регионах приостановили работу школы и детские сады, в некоторых районах прекратил движение железнодорожный транспорт.

Кроме того, по данным аварийных служб, более 650 зданий были повреждены из-за паводковых вод и ветра. Государственное бюро метеорологии предупредило, что сильные дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках по всему побережью, ливни продолжатся как минимум до 3 сентября, ожидаются новые наводнения и оползни.

Ранее отключение электричества произошло в нескольких штатах Венесуэлы, на территории страны в течение 12 часов были почти полностью отключены электроснабжение, интернет, мобильная связь, напоминает RT.

