В Австралии более 200 тысяч домов остались без электричества из-за шторма

Более 200 тысяч домов в Австралии остались без электричества и воды из-за ветра и ливней. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на аварийные службы в штатах Виктория и Тасмания.

Коктебель из-за аварии остался без электричества

Отмечается, что проблемы возникли на фоне штормов и ураганного ветра, обрушившихся на южное побережье Австралии. Воду и электроэнергию отключили в почти 180 тысячах домов в Виктории и 40 тысячах домохозяйств и организаций на острове Тасмания. В регионах приостановили работу школы и детские сады, в некоторых районах прекратил движение железнодорожный транспорт.

Кроме того, по данным аварийных служб, более 650 зданий были повреждены из-за паводковых вод и ветра. Государственное бюро метеорологии предупредило, что сильные дожди спровоцировали повышение уровня воды в реках по всему побережью, ливни продолжатся как минимум до 3 сентября, ожидаются новые наводнения и оползни.

Ранее отключение электричества произошло в нескольких штатах Венесуэлы, на территории страны в течение 12 часов были почти полностью отключены электроснабжение, интернет, мобильная связь, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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