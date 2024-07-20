На Кубани три человека погибли при столкновении пяти машин

Три человека стали жертвами ДТП на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД.

Шесть человек пострадали в ДТП с фурой в Волгограде

Столкнулись пять машин. Скончался водитель KIA и пассажиры автомобиля Nissan.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «КамАЗа». Он проигнорировал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковушкой Nissan.

Накануне четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. За медицинской помощью обратились семь человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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