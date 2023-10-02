На Кубани школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти
В станице Стародеревянковской Краснодарского края ученица девятого класса ушла из дома из-за нежелания отца оплачивать ей накладные ногти, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что после отказа девушка устроила истерику. Отец не стал реагировать на эмоциональное поведение дочери.
Девятиклассница отключила телефон и ушла из дома в неизвестном направлении. Ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области ученик второго класса сбежал из дома после урока «Разговоры о важном», темой которого стали традиционные ценности. Мальчик заявил, что не хочет создавать семью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru