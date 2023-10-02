На Кубани школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти

Отмечается, что после отказа девушка устроила истерику. Отец не стал реагировать на эмоциональное поведение дочери.

Девятиклассница отключила телефон и ушла из дома в неизвестном направлении. Ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области ученик второго класса сбежал из дома после урока «Разговоры о важном», темой которого стали традиционные ценности. Мальчик заявил, что не хочет создавать семью, отмечает «Радиоточка НСН».

