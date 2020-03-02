На Кубани раскрыли преступное сообщество полицейских
В Краснодарском крае раскрыли преступное сообщество полицейских, которые на протяжении нескольких лет брали взятки с водителей на трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
По данным агентства, были задержаны 6 действующих полицейских и один бывший сотрудник органов. Все шестеро отстранены от занимаемых должностей.
Согласно следствию, преступную деятельность группа вела с 2016 по 2020 годы, отмечает "МИР 24". Полицейские брали деньги с водителей в обмен на обеспечение свободного проезда машин с нелегальными товарами. Их подозревают в совершении преступлений по статьям 210 УК РФ ("Преступное сообщество") и 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Ранее сегодня сообщалось, что ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки.
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