На Кубани раскрыли преступное сообщество полицейских

В Краснодарском крае раскрыли преступное сообщество полицейских, которые на протяжении нескольких лет брали взятки с водителей на трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По данным агентства, были задержаны 6 действующих полицейских и один бывший сотрудник органов. Все шестеро отстранены от занимаемых должностей.

Согласно следствию, преступную деятельность группа вела с 2016 по 2020 годы, отмечает "МИР 24". Полицейские брали деньги с водителей в обмен на обеспечение свободного проезда машин с нелегальными товарами. Их подозревают в совершении преступлений по статьям 210 УК РФ ("Преступное сообщество") и 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Ранее сегодня сообщалось, что ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки.



