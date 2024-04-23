У побережья Тайваня произошло 247 землетрясений за сутки
Почти 250 подземных толчков зафиксировали за сутки у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального бюро погоды острова (CWB).
По информации ведомства, с 15:08 22 апреля (10:08 мск) к 13:30 23 апреля (08:30 по Москве) в районе уезда Хуалянь зарегистрировали 247 землетрясений. Магнитуда самого мощного составила 6,3.
Как отметили в CWB, число толчков и афтершоков с 3 апреля после мощного землетрясения на Тайване достигло 1095.
Ранее на острове в 3 км юго-восточнее города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru