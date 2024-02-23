На Кубани произошел пожар после падения двух беспилотников
23 февраля 202421:46
В Каневском районе Краснодарского края упали два беспилотника, сообщил оперативный штаб региона.
Инцидент произошел около 20:00 мск в районе хутора Трудовая Армения. На месте падения загорелся камыш на площади около 250 квадратных метров.
Пострадавших и угрозы жилым домам нет. Для ликвидации возгорания привлекли 40 человек и 14 единиц техники. Также на месте работают правоохранительные органы.
Утром 23 февраля над территорией Курской области уничтожили два беспилотника самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru