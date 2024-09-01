На Кубани при столкновении автомобилей погибли три человека

В городе Армавире Краснодарского края три человека погибли при столкновении трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

Инцидент произошел на трассе «Кавказ» в 14:40 мск. Водитель грузовика «Камаз» столкнулся с другим «Камазом» и легковым автомобилем Mercedes.

Легковушка оказалась зажатой между двумя грузовиками. Погибли водитель и два пассажира.

В воскресенье результате ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом, погибли восемь человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКраснодарский Край

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