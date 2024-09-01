На Кубани при столкновении автомобилей погибли три человека
1 сентября 202417:59
В городе Армавире Краснодарского края три человека погибли при столкновении трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.
Инцидент произошел на трассе «Кавказ» в 14:40 мск. Водитель грузовика «Камаз» столкнулся с другим «Камазом» и легковым автомобилем Mercedes.
Легковушка оказалась зажатой между двумя грузовиками. Погибли водитель и два пассажира.
В воскресенье результате ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом, погибли восемь человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru