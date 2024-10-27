На Кубани при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Два человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Краснодарском крае, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло около 13:00 по московскому времени на трассе «Кавказ». Виновником стал 78-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101. Мужчина попытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречной машиной марки «Опель».
Водитель и пассажир ВАЗ-2101 скончались на месте. Госпитализированы водитель и несовершеннолетний пассажир «Опеля».
Ранее на площади Восстания в Санкт-Петербурге произошло ДТП с автобусом, пострадали 10 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru