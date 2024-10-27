Владелец «Readovka» Костылев попал в ДТП в Смоленской области
Владелец новостного портала «Readovka» Алексей Костылев попал в серьезное ДТП в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, авария произошла накануне вечером в деревне Рухань. Известно, что Алексей передвигался на квадроцикле, но во время ДТП его выбросило с транспортного средства.
Согласно информации «Baza», у Костылева диагностировали множественные травмы головы, травму живота и закрытый перелом тазовых костей. В настоящий момент он находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
Ранее владельца «Readovka» доставили в областную больницу без сознания. Сообщается, что ему уже провели операцию. Сейчас Костылева готовят к отправке в Москву бортом санавиации.
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