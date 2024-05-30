На Кубани полицейский погиб от огнестрельного ранения при проверке документов

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью сотрудника ППС краснодарского управления МВД, который был ранен из огнестрельного оружия мужчиной после того, как его остановили для проверки документов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Кубани.

«В настоящее время фигурант доставлен к следователю для проведения с ним необходимых следственных действий», — указано в сообщении СК.

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По данным следствия, в четверг днем сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе поселка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его для проверки документов. В этот момент он достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Нейтрализовать злоумышленника удалось напарнику пострадавшего.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего доставили в больницу, однако в результате полученных ранений он скончался, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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