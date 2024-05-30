На Кубани полицейский погиб от огнестрельного ранения при проверке документов

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью сотрудника ППС краснодарского управления МВД, который был ранен из огнестрельного оружия мужчиной после того, как его остановили для проверки документов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Кубани.

«В настоящее время фигурант доставлен к следователю для проведения с ним необходимых следственных действий», — указано в сообщении СК.