На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину
12 января 202417:24
На Кубани 14-летний подросток застрелил свою опекуншу, после чего угнал машину ее мужа. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета.
Ему предъявлено обвинение. Уточняется, что подросток взял ружье и дважды выстрелил в шею и тело потерпевшей, после чего уехал на автомобиле мужа погибшей.
Он преодолел примерно километр и оставил машину, а от оружия избавился в лесу. Подросток был задержан на открытой местности. Он уже признал свою вину.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru