На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину

На Кубани 14-летний подросток застрелил свою опекуншу, после чего угнал машину ее мужа. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета.

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Ему предъявлено обвинение. Уточняется, что подросток взял ружье и дважды выстрелил в шею и тело потерпевшей, после чего уехал на автомобиле мужа погибшей.

Он преодолел примерно километр и оставил машину, а от оружия избавился в лесу. Подросток был задержан на открытой местности. Он уже признал свою вину.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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