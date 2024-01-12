На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину

Ему предъявлено обвинение. Уточняется, что подросток взял ружье и дважды выстрелил в шею и тело потерпевшей, после чего уехал на автомобиле мужа погибшей.

Он преодолел примерно километр и оставил машину, а от оружия избавился в лесу. Подросток был задержан на открытой местности. Он уже признал свою вину.

