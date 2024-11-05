На Кубани неизвестные повредили 53 могилы
Уголовное дело об осквернении могил было возбуждено в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, инцидент произошёл в станице Архангельской, где следственно-оперативная группа зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении.
Ранее вандал, находящийся в неадекватном состоянии, разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Против него возбудили уголовное дело, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru