На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором присутствовали дети
Полиция Краснодарского края начала проверку после новогоднего шоу, где актеры имитировали секс в присутствии детей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
О проведении проверки было объявлено после того, как сети распространился видеоролик с новогоднего представления, участники которого за ширмой имитировали секс, а роль Деда Мороза исполнял актёр без штанов.
«В ходе мониторинга... сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает РИА Новости, представление прошло в доме культуры села Шабельское 31 декабря. Несмотря на указанное на афише ограничении возраста «18+», некоторые зрители пришли с детьми.
Также местные власти указали, что все сотрудники дома культуры были уволены, а глава Шабельского сельского поселения подал в отставку.
Ранее в Краснодарском крае 14-летний подросток застрелил свою опекуншу, после чего угнал машину её мужа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru