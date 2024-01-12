На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором присутствовали дети

О проведении проверки было объявлено после того, как сети распространился видеоролик с новогоднего представления, участники которого за ширмой имитировали секс, а роль Деда Мороза исполнял актёр без штанов.

«В ходе мониторинга... сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает РИА Новости, представление прошло в доме культуры села Шабельское 31 декабря. Несмотря на указанное на афише ограничении возраста «18+», некоторые зрители пришли с детьми.

Также местные власти указали, что все сотрудники дома культуры были уволены, а глава Шабельского сельского поселения подал в отставку.

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