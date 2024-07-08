В бухте Инал на Кубани эвакуируют базы отдыха из-за возгорания растительности

Пожар произошел в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы накануне вечером, пожар возник на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты.

«Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га», — написал Бойко в Telegram-канале.

Глава района добавил, что проводятся работы по ликвидации пожара, к ним привлечены 65 специалистов и 9 единиц техники.

По данным регионального управления МЧС, в бухте Инал произошло возгорание сухой растительности. К утру 8 июля огонь распространился на площади 1 га, тушением занимаются 79 человек и 12 единиц техники.

Ранее в Крыму произошло возгорание на газораспределительном узле, затем оно перекинулось на лесной массив. Из-за ЧП было приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты, пишет Ura.ru. Позже пожарные ликвидировали горение лесной подстилки на 4,1 «квадратов».

