На Кубани из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом
Частный дом поврежден в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской... в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — написал губернатор в Telegram.
В результате ЧП никто не пострадал, расселение жильцов не требуется. На месте работают специалисты экстренных и специальных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 9 января над Краснодарским краем сбили девять дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru