На Кубани из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом

Частный дом поврежден в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской... в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — написал губернатор в Telegram.

В результате ЧП никто не пострадал, расселение жильцов не требуется. На месте работают специалисты экстренных и специальных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 9 января над Краснодарским краем сбили девять дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

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