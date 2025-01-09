На Кубани из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом

Частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае Эксперт не исключил дополнительной индексации пенсий в зависимости от уровня фактической инфляции В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов Как минимум 19 человек погибли в ходе атаки на президентский дворец в столице Чада Пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел в результате пожара