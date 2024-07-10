К югу от побережья ЮАР зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
10 июля 202409:00
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано к югу от побережья ЮАР. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным специалистов, в 06:55 (07:55 мск) произошли толчки на расстоянии свыше двух тысяч километров южнее города Порт-Элизабет. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших или возможных разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6 зарегистрировали у берегов Камчатки, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru