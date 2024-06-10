На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз

В Москве на Каширском шоссе произошел пожар, загорелся мусоровоз, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

К настоящему времени возгорание уже ликвидировали. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре поступило в в 22:10. Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение кабины и частично груза мусоровоза. Полностью потушить пожар удалось к 22:33.

Сообщений о пострадавших не поступало. Дептранс Москвы уточняет, что движение на месте инцидента не затруднено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествияМоскваПожар

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