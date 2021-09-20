На Каширском шоссе Москвы столкнулись восемь машин

Столкновение восьми автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве.

В Новосибирске три человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП

Как сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы, движение машин в сторону области из-за ДТП возможно только по одной полосе.

Авария произошла в районе пересечения с Каспийской улицей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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ФОТО: depositphotos.com
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