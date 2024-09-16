Землетрясение во время интервью с президентом Молдавии попало в прямой эфир

В прямом эфире телеканала Moldova 1 в момент интервью с президентом Молдавии Майей Санду произошло землетрясение.

Землетрясение продлилось менее минуты. В эфире отметили, что это хорошее предзнаменование.

На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Само землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Румынии.

По данным Newsmaker, Румынский институт физики Земли сообщил, что толчки были зафиксированы в 17:40, а их эпицентр находился на глубине 140 км, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМолдавияМайя Санду

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