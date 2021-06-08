На Камчатке ввели режим угрозы ЧС из-за паводков

Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввели в Пенжинском районе Камчатского края из-за паводков, сообщило региональное управление МЧС.

В Красноярске ввели режим угрозы ЧС

Уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям повысился из-за активного таяния снега и обильных дождей. Отмечается, что частично были подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка.

Превышение неблагоприятного уровня воды в реках Пенжина и Энычаваям составляет от 27 до 108 сантиметров в разных местах. Сообщается, что пункты временного размещения находятся в готовности. В настоящий момент эвакуация жителей не требуется.

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ФОТО: flickr.com
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