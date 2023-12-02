На Камчатке водитель за рулем легковушки сбил группу военнослужащих

На Камчатке водитель не справился с управлением и врезался в колонну военнослужащих, пишет РБК.

Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Новой Москве

По данным издания, в результате аварии пострадали шесть человек, которых увезли в больницу. Другим пострадавшим оказали помощь на месте.

Отмечается, что один из военных был в светоотражающем жилете, однако водитель автомобиля не успел среагировать из-за слишком высокой скорости.

Ранее в Калужской области на трассе Малоярославец — Боровск произошло столкновение легкового автомобиля Renault Logan и автобуса. Один человек погиб, девять пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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